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Аналитики назвали самые дешевые однушки в Казани

13:04, 01.07.2025
Аналитики назвали самые дешевые однушки в Казани
Фото: Реальное время

Аналитики агентства недвижимости «Счастливый дом» проанализировали и нашли самые дешевые однушки в районах Казани. Результатом исследования поделилась в своем telegram-канале глава агентства Анастасия Гизатова.

В Советском районе можно приобрести квартиру в поселке Киндери за 3,25 млн рублей. В Приволжском районе, в поселке Борисково, однушка стоит 4,25 млн, но требует ремонта. В Ново-Савиновском районе аналогичное жилье обойдется в 4,25 млн, но находится в хорошем состоянии.

В Московском районе квартира в микрорайоне Жилплощадка стоит 3,35 млн, также требует ремонта. В Кировском районе можно найти жилье за 3 млн с балконом, но с необходимостью ремонта. В Вахитовском районе цена составляет 4,75 млн, а в Авиастроительном районе — 3,19 млн, также с балконом, но нуждается в ремонте.

Анастасия Фартыгина

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