В Казани загорелась пекарня в гипермаркете «Евроспар»: эвакуированы 50 человек
Сегодня в 07.09 в Казани поступило сообщение о пожаре на улице Краснококшайской, 140. В результате эвакуации самостоятельно вышли 50 человек до прибытия пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
На момент прибытия спасателей огонь охватил жировые отложения в вентиляционной шахте на втором этаже пекарни гипермаркета «Евроспар». К 07.36 открытое горение было ликвидировано.
Пострадавших нет. Причины пожара будут установлены дознавателями Госпожнадзора.
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