В Казани загорелась пекарня в гипермаркете «Евроспар»: эвакуированы 50 человек

Фото: Реальное время

Сегодня в 07.09 в Казани поступило сообщение о пожаре на улице Краснококшайской, 140. В результате эвакуации самостоятельно вышли 50 человек до прибытия пожарных, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

На момент прибытия спасателей огонь охватил жировые отложения в вентиляционной шахте на втором этаже пекарни гипермаркета «Евроспар». К 07.36 открытое горение было ликвидировано.

Пострадавших нет. Причины пожара будут установлены дознавателями Госпожнадзора.

Анастасия Фартыгина