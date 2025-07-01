Федерация тяжелой атлетики России восстановила аккредитацию

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) восстановила свою государственную аккредитацию. Это решение подписал министр спорта страны Михаил Дегтярев, как сообщается в официальном Telegram-канале федерации.

Аккредитация ФТАР была приостановлена в декабре 2024 года, всего через месяц после того, как Дмитрий Василенко стал ее главой. 8 июня на внеочередной конференции в Москве новым президентом ФТАР был единогласно избран Александр Винокуров, глава инвестиционной группы «Марафон».

В официальном заявлении ФТАР говорится: «Профильная комиссия Минспорта рекомендовала восстановить аккредитацию ФТАР и наделить ее статусом общероссийской спортивной федерации по виду спорта «тяжелая атлетика».

Также отмечается, что реализована работа по приведению программы развития и сопутствующей документации в полное соответствие с требованиями.

Анастасия Фартыгина