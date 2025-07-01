Агент Кузнецова исключил выступление хоккеиста в КХЛ в следующем сезоне

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Евгения Кузнецова, исключил возможность выступления хоккеиста в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. По его словам, нападающий хочет вернуться в Северную Америку.

— Исключается ли вариант с КХЛ? Да, исключаю. Считаю ли, что последний сезон — это антиреклама? Ни в коем случае. Он провел хороший сезон, хорошо играл. По крайней мере люди, которые разбираются в хоккее, видели, что он из себя представляет, — сказал Бабаев в интервью «Спорт день за днём».

Евгений Кузнецов вернулся в Россию после долгих лет выступления в НХЛ летом прошлого года, подписав контракт с питерским СКА. В петербургском клубе нападающий за сезон набрал 40 (13+27) очков, пропустив значительную часть чемпионата по различным причинам.



Ранее Кузнецова связывали с возможным переходом в казанский «Ак Барс». Однако сделка в итоге пока не состоялась.

Зульфат Шафигуллин