Две собаки на самовыгуле растерзали домашнюю кошку в Тукаевском районе

Жители села Новотроицкое опасаются, что собаки начнут нападать и на людей

Фото: Динар Фатыхов

Две собаки хаски, бегавшие по улице без присмотра хозяина, загрызли домашнюю кошку в селе Новотроицком в Тукаевском районе. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— Прибежали две собаки хаски. Одна с ошейником, а другая — без. Они были без хозяина на самовыгуле и разодрали нашу кошку и бегали с ней в зубах по улице, — рассказала хозяйка кошки Альбина Андреева

Местные жители опасаются, что животные без присмотра могут напасть и на людей. Собаки на самовыгуле бегают по главной дороге села, где постоянно ходят дети.

Одна из жительниц села Оксана Бикбултова сообщила, что собаки уже не раз убегали и развились в округе, но на просьбы держать их на поводке хозяева никак не отреагировали.

Обеспокоенные жители решили обратиться за помощью к зоозащитникам. Учредитель благотворительного фонда защиты природы и животных «Ангел бережет» Эльвира Кутуева пообещала написать обращение в главное управление ветнадзора республики, чтобы привлечь безответственных хозяев к ответственности в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Сама хозяйка хаски в ответ на жалобы предложила купить соседям новую кошку.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин в ноябре 2024 года ввел штрафы за самовыгул домашних животных. А в этом году в Совфеде предложили привлекать необязательных хозяев к уголовной ответственности за питомцев, оставленных на улице без присмотра.

В Госдуме также предложили увеличить размеры штрафов за самовыгул собак до 50 тысяч рублей.



Дарья Сайфиева