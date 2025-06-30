Премьер-министр Венгрии: НАТО придется прийти к соглашению с Россией

Это необходимо для того, чтобы не допустить новой гонки вооружений

Фото: Динар Фатыхов

Рано или поздно НАТО придется прийти к соглашению с Россией, чтобы избежать еще одной гонки вооружений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Нам нужно избегать гонки вооружений. Нам надо усилиться, но мы должны избегать гонки вооружений. И это не выйдет иначе, кроме как нам, Западу, договориться с Россией, — сказал Виктор Орбан.

Ранее Венгрия заблокировала документ о начале переговоров о приеме Украины в Евросоюз.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. По мнению главы эстонского МИД, такой шаг якобы поможет избежать раскола внутри ЕС.



Дарья Сайфиева