Венгрия заблокировала переговоры о приеме Украины в Евросоюз

Проект итогового заявления поддержали 26 из 27 стран

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Венгрия заблокировала документ о начале переговоров о приеме Украины в Евросоюз. Об этом сообщает ТАСС.

Начало переговоров поддержали 26 стран из 27 , но Венгрия твердо заявила, что не поддержит вступление Украины в объединение ни при каких обстоятельствах.

В Венгрии против принятия Украины в Евросоюз проголосовали более 2 млн граждан.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил о необходимости лишить Венгрию права голоса в Европейском союзе. По мнению главы эстонского МИД, такой шаг якобы поможет избежать раскола внутри ЕС.



Дарья Сайфиева