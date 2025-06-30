Кадыров поблагодарил гостей свадьбы сына, в том числе Минниханова

На праздник также приехали Мишустин, Володин, Вайно, послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана и другие высокие гости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поблагодарил всех гостей свадьбы своего сына Адама Кадырова, среди которых был и раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними. Тот случай, когда гостей много, но каждый из них дополняет яркую атмосферу праздника, — написал глава Чеченской Республики.

Среди гостей торжества также были премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьеры России Денис Мантуров и Александр Новак, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, послы Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана и другие высокие гости. Свадьба Адама Кадырова прошла в городе Грозном.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чечни в Москве.

Ранее старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова.



Позже сам глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что российский лидер поздравил его с женитьбой третьего сына.

Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года Адам Кадыров возглавляет Службу безопасности главы региона.



Дарья Сайфиева