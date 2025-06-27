Старшая дочь Рамзана Кадырова сообщила о предстоящей свадьбе 17-летнего брата Адама

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадырова, сообщила о предстоящей женитьбе своего 17-летнего брата Адама Кадырова, третьего сына руководителя республики. Об этом она написала в социальной сети Instagram*, отвечая на вопрос одной из подписчиц.

— Женится мой брат Адам, — процитировала Айшат Кадырова свой ответ, опубликованный в сторис.

По ее словам, торжество состоится в родительском доме в родовом селе Кадыровых — Ахмат-Юрте. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» Айшат Кадырова заметила, что в день свадьбы ей «бывает не до телефона», и не привела никаких дополнительных подробностей.

Адам Кадыров является помощником главы Чечни — своего отца Рамзана Кадырова. С ноября 2023 года Адам Кадыров также возглавляет Службу безопасности главы региона.

Его послужной список включает многочисленные награды. В октябре 2023 года Адаму Кадырову было присвоено звание Героя Чеченской Республики, а в августе 2024 года ему вручили высшую региональную награду — орден Кадырова. Кроме того, Адам Кадыров является кавалером многих других наград, в числе которых высший орден парламента Чечни «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), ордена «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», а также орден «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана.

Рената Валеева