Чемпион мира Минаков: «Выступать без флага уже привыкли»

По словам пловца, в таком формате чувствуется неполноценность

Фото: Динар Фатыхов

Трехкратный чемпион мира по плаванию Андрей Минаков прокомментировал выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. По словам пловца, в таком формате чувствуется неполноценность.

— Выступать без флага уже привыкли, но хотелось бы как можно скорее это исправить. Все-таки привыкай — не привыкай, чувствуется неполноценность. Так что, скорее, привыкли быть в дискомфорте, — сказал Минаков РИА «Новости».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минаков с прошлой осени выступает в составе казанского СК «Синтез». После перехода пловец стал чемпионом мира в эстафете в Венгрии.

Зульфат Шафигуллин