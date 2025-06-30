Чемпион мира Минаков: «Выступать без флага уже привыкли»
По словам пловца, в таком формате чувствуется неполноценность
Трехкратный чемпион мира по плаванию Андрей Минаков прокомментировал выступление на международных соревнованиях в нейтральном статусе. По словам пловца, в таком формате чувствуется неполноценность.
— Выступать без флага уже привыкли, но хотелось бы как можно скорее это исправить. Все-таки привыкай — не привыкай, чувствуется неполноценность. Так что, скорее, привыкли быть в дискомфорте, — сказал Минаков РИА «Новости».
Минаков с прошлой осени выступает в составе казанского СК «Синтез». После перехода пловец стал чемпионом мира в эстафете в Венгрии.
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