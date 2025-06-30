Прокуратура требует компенсации для пострадавшей от падения в Бугульме

Женщина получила травмы из-за ненадлежащей уборки придомовой территории

Фото: Реальное время

Городская прокуратура Бугульмы провела проверку по факту травмирования местной жительницы из-за ненадлежащего содержания придомовой территории управляющей компанией «Тан». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел 11 февраля 2025 года возле дома №21 на улице Октябрьской. Женщина, проходя между третьим и четвертым подъездами, споткнулась о ледяную ступень, которая образовалась из-за плохой уборки снега и наледи. В результате падения пострадавшая получила серьезные травмы: ушибы правого коленного сустава, голени и голеностопного сустава. После обращения в медицинское учреждение женщине был поставлен соответствующий диагноз.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление. В нем содержится требование обязать управляющую компанию выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда. Дело сейчас рассматривается в суде.

Дмитрий Зайцев