В школах предложили ввести обязательный урок кибербезопасности
Информатика в школе не дает необходимых цифровых навыков, заявил глава Сбербанка Герман Греф
В школах России необходимо ввести новый обязательный урок — кибербезопасности, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.
Существующий в школах курс информатики не имеет ничего общего с теми цифровыми навыками, которые необходимы в современном мире, считает Греф.
Напомним, что руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году число желающих сдавать информатику на ЕГЭ выросло на 2,8%.
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