В школах предложили ввести обязательный урок кибербезопасности

Информатика в школе не дает необходимых цифровых навыков, заявил глава Сбербанка Герман Греф

Фото: Динар Фатыхов

В школах России необходимо ввести новый обязательный урок — кибербезопасности, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Об этом сообщает ТАСС.



Существующий в школах курс информатики не имеет ничего общего с теми цифровыми навыками, которые необходимы в современном мире, считает Греф.

Напомним, что руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в этом году число желающих сдавать информатику на ЕГЭ выросло на 2,8%.



Дарья Сайфиева