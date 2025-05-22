Интерес к ЕГЭ по профильной математике вырос на 4,6% в 2025 году

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Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил для РБК, что в этом году профильную математику выбрали на 4,6% больше выпускников, чем в прошлом.

Всего ее будут сдавать 335,2 тыс. человек, или 47,04% от всех выпускников. Базовую математику планируют сдавать почти 47% участников (334,6 тыс. человек).

Также выросло число желающих сдавать информатику (+2,8%), физику (+2,7%), биологию (+2,2%) и химию (+1,5%). Однако обществознание теряет популярность: в прошлом году его выбрали 44% выпускников, а в этом — 42,38% (301,9 тыс. человек).

Александр Ильин / realnoevremya.ru

В целом количество записавшихся на ЕГЭ увеличилось до 712 тыс. человек, из которых 637,5 тыс. — выпускники текущего года.

Напомним, что недавно министр образования и науки России Валерий Фальков объявил о новых критериях, которые будут использоваться для определения предельного числа платных мест в университетах.

Матвей Гавриков