EveryLibrary опубликовал отчет о росте цензуры книг в США после 2020 года

Институт EveryLibrary опубликовал исследование о масштабировании книжной цензуры в США. Доклад под названием The Censorship Acceleration: An Analysis of Book Ban Trends After 2020 подготовила исследовательница Марианн Вуд Форрест. Он основан на оригинальных данных и анализе текущих тенденций.

В исследовании отмечается, что запреты книг в США перестали быть единичными случаями. С 2020 года они приобрели форму организованной национальной кампании. Авторы связывают это с деятельностью хорошо финансируемых политических и религиозных объединений. Среди них выделены группы Moms for Liberty и Citizens Defending Freedom, чья популярность и активность значительно выросли за последние годы.

Эксперты фиксируют, что инициаторами кампаний по запрету книг все чаще становятся не отдельные родители, а координированные структуры с общим политическим курсом. Цензура стала частью более широкой стратегии, направленной на реформу школьного образования, ослабление публичных библиотек и продвижение программы приватизации школ.

Отчет прослеживает связь между запретами книг и ростом школьных ваучеров, а также усилением политической активности религиозных групп. В документе представлена временная шкала, которая демонстрирует, как недовольство, возникшее в период пандемии, было использовано в качестве ресурса для развертывания национальной стратегии цензуры.

Особое внимание в отчете уделено трансформации языка, с помощью которого новые акторы продвигают повестку. Вместо терминов, связанных с цензурой, они используют формулировки о «правах родителей» и «защите детей». Это помогает продвигать идею удаления книг как меру безопасности, а не как ограничение свободы информации.

Эксперты подчеркивают, что цензура книг все теснее связана с попытками сократить программы, направленные на разнообразие, равенство и инклюзию. Они указывают на нарастающее давление на школьные советы и государственные учреждения, включая библиотеки и образовательные структуры. Среди угроз также называется программа Project 2025, которая предполагает реформу федерального финансирования образования и библиотек.

В докладе отмечено, что сопротивление цензуре усиливается. В некоторых штатах приняты законы, закрепляющие право на чтение. Активность проявляют и сами школьники, которые организуют публичные акции и кампании в поддержку доступа к информации.

Екатерина Петрова