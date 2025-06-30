В Татарстане завершили ремонт дороги Муслюмово — Старое Саитово
В Татарстане завершился ремонт автодороги Муслюмово — Старое Саитово в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Отремонтированный участок протянулся на 1,9 километра, охватывая километры с 18,2 по 20,1. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
На обновленной дороге были выполнены следующие работы:
- устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси;
- укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 13 тыс. квадратных метров;
- укрепление обочин щебнем на площади свыше 5 тысяч квадратных метров;
- нанесение дорожной разметки.
- Работы проводила подрядная организация АО «Татавтодор».
Повышение безопасности дорожного движения остается одной из ключевых задач национального проекта. В этом году в республике также планируется строительство тротуаров в девяти районах и обустройство искусственного освещения на 48 участках дорог, проходящих через населенные пункты.
Накануне в Алексеевском районе Татарстана завершили капитальный ремонт участка автодороги Муслюмкино — Билярск, протяженность которого превысила 2,8 километра.
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