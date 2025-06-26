В Татарстане отремонтировали более 2,8 км дороги Муслюмкино — Билярск

Фото: Ринат Назметдинов

В Алексеевском районе Татарстана завершен капитальный ремонт участка автодороги Муслюмкино — Билярск, протяженность которого превысила 2,8 километра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

В ходе ремонтных работ было уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия на площади около 20 тыс. квадратных метров. Кроме того, дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом на площади более 8 тыс. квадратных метров и нанесли новую дорожную разметку, что значительно повысит безопасность движения.



В Алексеевском районе начался капитальный ремонт моста через реку Вялюлькину на автомобильной дороге Муслюмкино — Билярск.

Рената Валеева