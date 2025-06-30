В Челнах мошенники начали выманивать данные под видом сотрудников телефонных компаний

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах активизировались мошенники, которые звонят на стационарные телефоны и представляются сотрудниками телефонных компаний. Они используют уловки, чтобы выведать личные данные горожан, ссылаясь на «смену телефонной линии» или «изменение номеров». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Схема мошенничества обычно состоит из двух этапов:

злоумышленники собирают информацию, спрашивая ФИО, паспортные данные, адрес и номера счетов; они начинают запугивать жертву, утверждая, что «вас взломали», и требуют подтвердить данные или перевести деньги для «защиты».

Еще один распространенный прием — угроза, что «от вашего имени был оформлен кредит». В этом случае мошенники могут выдавать себя за сотрудников ФСБ и утверждать, что жертва «нечаянно помогла Украине», угрожая уголовным преследованием.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Так, одна пенсионерка из Набережных Челнов поверила мошенникам и передала 120 тыс. рублей неизвестному курьеру, который пришел за деньгами. Она только через три дня рассказала об этом своим близким, которые объяснили ей, что она стала жертвой мошенников.

Напомним, что по сравнению с предыдущим годом число обманутых мошенниками подростков за пять месяцев 2025 года выросло на 25%.



Анастасия Фартыгина