Число обманутых мошенниками подростков выросло на 25%

Число обманутых несовершеннолетних увеличилось за пять месяцев 2025 года

Фото: Реальное время

По сравнению с предыдущим годом, число обманутых мошенниками подростков за пять месяцев 2025 года выросло на 25%. Об этом сообщает пресс-служба УБК МВД России.

Чаще всего несовершеннолетним звонят от имени образовательных организаций, правоохранительных органов и других ведомств и просят назвать проверочный код, похищая их данные.

Также подростков часто обманывают под видом покупки или продажи игровых аккаунтов или ответов на ЕГЭ и другие экзамены.

Кроме того, подростки нередко становятся жертвой обмана на фальшивых сайтах магазинов.

Еще одной популярной схемой мошенничества является отправка вредоностных ПО под видом фотографий или видео в мессенджерах. Открыв эти файлы, человек может передать свои данные мошенникам или запустить на своем устройстве майнинг криптовалюты.

Ранее сообщалось, что ущерб от киберпреступлений за первые пять месяцев 2025 года превысил 81 млрд рублей.





Дарья Сайфиева