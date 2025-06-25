Курировавшего Татарстан депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, курировавший Татарстан, Ярослав Нилов исключен из партии ЛДПР. Об этом сообщил журналистам председатель партии Леонид Слуцкий по итогам заседания высшего совета.
— В мой адрес поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах, — заявил Слуцкий.
По словам Слуцкого, решение об исключении Нилова было принято «абсолютным большинством голосов», и он лично согласен с решением президиума высшего совета партии.
Теперь вопрос об исключении Ярослава Нилова из состава фракции ЛДПР будет рассмотрен на заседании думской фракции.
Сам Ярослав Нилов, комментируя ситуацию «Интерфаксу», заявил, что процедура исключения из фракции законом и регламентом не урегулирована, и у него «есть основания для оспаривания решения в суде».
— Я буду биться до конца. Я считаю, что правовых оснований для этого нет. Должны быть основания и нарушения именно фракционные. Одно дело — исключение из партии, другое — из фракции. Я в партии 28 лет. Это общественная организация. Если найдут члены коллегиального органа основания, это их право, — подчеркнул Нилов.
После исключения из партии Ярослав Нилов останется в Государственной думе в качестве беспартийного депутата. В случае исключения из фракции он также станет внефракционным парламентарием.
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