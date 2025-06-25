Курировавшего Татарстан депутата Ярослава Нилова исключили из ЛДПР

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, курировавший Татарстан, Ярослав Нилов исключен из партии ЛДПР. Об этом сообщил журналистам председатель партии Леонид Слуцкий по итогам заседания высшего совета.

— В мой адрес поступили обращения от депутатов, членов партии, региональных отделений ЛДПР с предложением исключить Нилова из партии. Члены нашей партии открыто и внятно выразили свою позицию. Все солидарны: человек, нарушающий партийную дисциплину, распространяющий о партии и ее руководстве, об однопартийцах клевету, совершающий действия, порочащие репутацию ЛДПР, не может оставаться в наших рядах, — заявил Слуцкий.

По словам Слуцкого, решение об исключении Нилова было принято «абсолютным большинством голосов», и он лично согласен с решением президиума высшего совета партии.

Теперь вопрос об исключении Ярослава Нилова из состава фракции ЛДПР будет рассмотрен на заседании думской фракции.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Сам Ярослав Нилов, комментируя ситуацию «Интерфаксу», заявил, что процедура исключения из фракции законом и регламентом не урегулирована, и у него «есть основания для оспаривания решения в суде».

— Я буду биться до конца. Я считаю, что правовых оснований для этого нет. Должны быть основания и нарушения именно фракционные. Одно дело — исключение из партии, другое — из фракции. Я в партии 28 лет. Это общественная организация. Если найдут члены коллегиального органа основания, это их право, — подчеркнул Нилов.

После исключения из партии Ярослав Нилов останется в Государственной думе в качестве беспартийного депутата. В случае исключения из фракции он также станет внефракционным парламентарием.

Рената Валеева