Сегодня в Татарстане дожди и до +23 градусов

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Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный ночью 5—10 м/с, днем 7—12 м/с, местами порывами 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем от +18 до +23 градусов, в Казани — до +21 градуса.