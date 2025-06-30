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Сегодня в Татарстане дожди и до +23 градусов

07:00, 30.06.2025
Сегодня в Татарстане дожди и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром и днем кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах гроза, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный ночью 5—10 м/с, днем 7—12 м/с, местами порывами 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем от +18 до +23 градусов, в Казани — до +21 градуса.

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Общество Татарстан

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