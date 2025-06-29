Первый фестиваль VK Fest в Казани посетили более 20 тыс. человек

В качестве локации была выбрана площадка около Центра семьи «Казан»

Фото: Динар Фатыхов

Первый фестиваль VK Fest, прошедший в Казани 29 июня, посетили более 20 тыс. человек. Об этом сообщила руководитель фестиваля Зоя Новикова.

В качестве локации была выбрана площадка около Центра семьи «Казан». Ранее, в пятницу 27 июня, организаторы сообщили о солд-ауте билетов на казанский фестиваль.

На фестивале организовали выступления артистов, автограф-сессии с инфлюенсерами, паблик-токи, мастер-классы, квизы, научные интерактивы и спортивные турниры.

Впервые в истории не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и на региональном уровне у фестиваля появилась вторая сцена с татарскими артистами — от рэпера Нурминского и автора блога «Хижина музыканта» Раила Арсланова до «холостяка» Марата Яруллина и рок-группы GAUGA.





Дарья Сайфиева