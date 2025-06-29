В Казани прошел первый VK Fest

Фестиваль VK Fest прошел 29 июня на площадке у семейного центра «Казан» в столице Татарстана. Главная сцена мероприятия разместилась у Дворца бракосочетаний, создав уникальную атмосферу под открытым небом.
Организаторы сообщили о полном аншлаге — все билеты были раскуплены за два дня до начала события. По предварительным оценкам, фестиваль собрал более 20 тысяч зрителей.
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