Нарышкин обсудил с главой ЦРУ диалог между разведками России и США

Директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о своем разговоре с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Они договорились поддерживать открытый диалог для обсуждения важных вопросов, пишет РИА «Новости».

Нарышкин рассказал об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, подчеркнув: «Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы». Однако точная дата разговора не была раскрыта.

Последний раз о беседе Нарышкина и Рэтклиффа сообщалось в середине марта, когда они обсуждали сотрудничество двух спецслужб в кризисных ситуациях.



Анастасия Фартыгина