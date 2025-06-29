Нарышкин обсудил с главой ЦРУ диалог между разведками России и США
Директор российской службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о своем разговоре с главой ЦРУ США Джоном Рэтклиффом. Они договорились поддерживать открытый диалог для обсуждения важных вопросов, пишет РИА «Новости».
Нарышкин рассказал об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, подчеркнув: «Мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы». Однако точная дата разговора не была раскрыта.
Последний раз о беседе Нарышкина и Рэтклиффа сообщалось в середине марта, когда они обсуждали сотрудничество двух спецслужб в кризисных ситуациях.
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