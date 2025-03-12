Глава СВР Нарышкин и глава ЦРУ обсудили снижение конфронтации между Россией и США

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Состоялся телефонный разговор между директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и главой Центрального разведывательного управления США Джоном Рэтклиффом. В ходе переговоров стороны договорились о регулярных контактах для снижения напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщили в ТАСС.

По информации пресс-бюро СВР, основное внимание было уделено «обеспечению международной стабильности и безопасности». Также обсуждались вопросы взаимодействия спецслужб по направлениям общего интереса и способы урегулирования кризисных ситуаций.

— Достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ, — говорится в сообщении.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен поговорить с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие дни. Трамп также анонсировал «крупную встречу с Россией», которая запланирована на сегодня, 12 марта. В ходе общения с журналистами он выразил надежду на скорое прекращение огня на Украине, подчеркнув , что «это может произойти в течение ближайших дней».



Анастасия Фартыгина