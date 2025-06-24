Трамп объявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня. По его словам, оно начнется через шесть часов и продлится 12 часов. После этого война будет считаться завершенной, пишет ТАСС.

— Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном и тотальном прекращении огня, — написал президент США в своей соцсети.

Он добавил, что обе стороны должны завершить свои текущие миссии, прежде чем начнется прекращение огня.

По словам Трампа, в течение этого времени каждая сторона будет соблюдать мир и уважение. Он выразил надежду, что все пройдет по плану, и поздравил Израиль и Иран за их мужество и разум, которые позволили положить конец «12-дневной войне».

Напомним, что военные действия между Израилем и Ираном начались в ночь на 13 июня, когда Израиль запустил операцию против Ирана. В ответ исламская республика атаковала менее чем через сутки. С тех пор обе стороны продолжают обмениваться ударами, сообщая о жертвах и повреждениях объектов.



Анастасия Фартыгина