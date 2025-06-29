Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР
Вооруженные силы России освободили населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны.
— В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.
28 июня российские военные освободили населенный пункт Червоная Зирка в ДНР.
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