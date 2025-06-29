Казанские ученые разработали способ повышения урожайности кукурузы в засушливые годы

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Ученые из Казанского государственного аграрного университета (КГАУ) разработали метод некорневой подкормки кукурузы жидкими удобрениями, который позволяет повысить урожайность на 17-19% в засушливые периоды, пишет РИА «Новости».

Технология заключается в использовании специальной смеси на основе азота и цинка в фазу шести настоящих листьев, когда корневая система не может обеспечить растения необходимыми питательными веществами.

— Некорневой способ внесения удобрений позволяет быстрее доставить и включить в метаболизм растения элементы минерального питания. Особенно это важно в засушливые периоды, когда поступление питательных веществ через корневую систему ограничено из-за почвенной засухи, — объяснил один из разработчиков, профессор Радик Сафин.

Новый метод также повышает содержание крахмала в кукурузе на 8-10% и экономически выгоден аграриям, так как прибавка урожая в одну тонну с гектара позволяет окупить вложения в препараты.

Напомним, что в Татарстане завершили подготовку к уборочной кампании 2025 года. В этом сезоне планируется обработать 2,7 млн гектаров земли и собрать 4,2 млн тонн зерна, 1,8 млн тонн сахарной свеклы и 1 млн тонн картофеля и овощей.

Анастасия Фартыгина