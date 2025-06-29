В Татарстане завершили подготовку к уборочной кампании

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане завершили подготовку к уборочной кампании 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

В этом сезоне планируется обработать 2,7 млн гектаров земли и собрать 4,2 млн тонн зерна, 1,8 млн тонн сахарной свеклы и 1 млн тонн картофеля и овощей.

С начала года в республике закупили более 1 000 единиц новой сельхозтехники. Для хранения урожая в регионе работают 44 элеватора с общей вместимостью 2,6 млн тонн, а также дополнительные складские помещения, которые могут вместить еще 2,2 млн тонн.

Напомним, что объем затрат на основное производство в агропромышленном секторе Татарстана в 2024 году составил 136,96 млрд рублей. Это на 18,8% больше показателя 2023 года, следует из статистики Минсельхоза России. По этому показателю Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе, на республику приходится 17% расходов ПФО и 3,7% общероссийского показателя.

Анастасия Фартыгина