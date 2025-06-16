Затраты на основное производство в агропроме Татарстана за год выросли на 19%

Объем расходов приблизился к 137 миллиардам

Фото: Илья Репин

Объем затрат на основное производство в агропромышленном секторе Татарстана в 2024 году составил 136,96 млрд рублей. Это на 18,8% больше показателя 2023 года, следует из статистики Минсельхоза России. По этому показателю Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе, на республику приходится 17% расходов ПФО и 3,7% общероссийского показателя.

По сравнению с 2023 годом затраты на основное производство растениеводства и животноводства в Татарстане выросли на 18,8%. Суммарно за два года затраты составили 252,2 млрд, за три года — 370,3 миллиарда. В ПФО в 2024 году этот показатель составил 765 млрд, а в общем по России — 3,7 трлн рублей.

В ПФО Татарстан по затратам на основное производство занимает первое место. Далее с отставанием на 38% идет Пензенская область (85,9 млрд). Замыкает тройку лидеров Мордовия (77,4 млрд). В первой пятерке также расположились Башкортостан (71,3 млрд) и Нижегородская область (56 млрд). Меньше всего расходы составили в Пермском крае (35,7 млрд), Чувашии (18,2 млрд) и в Ульяновской области (18 млрд).

Артем Гафаров