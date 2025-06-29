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Испанец Илия Топурия стал новым чемпионом UFC в легком весе

10:55, 29.06.2025
Испанец Илия Топурия стал новым чемпионом UFC в легком весе
Фото: Динар Фатыхов

Испанский боец Илия Топурия одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в бою за вакантный титул чемпиона UFC в легком весе.

  • Турнир UFC 317 прошел в Лас-Вегасе, и поединок завершился нокаутом в первом раунде. Титул стал вакантным после того, как россиянин Ислам Махачев, который удерживал пояс с октября 2022 года, перешел в полусреднюю весовую категорию.

Топурия, которому 28 лет, теперь имеет 17 побед в смешанных единоборствах без единого поражения. Ранее он был чемпионом UFC в полулегком весе, но решил оставить пояс ради перехода в легкий вес. Оливейра, 35 лет, имеет в своем активе 35 побед и 11 поражений, ранее он также владел титулом в легком весе.

Напомним, что министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможности возвращения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и других спортивных брендов в страну. Однако это возможно только при условии соблюдения ими российского законодательства.

Анастасия Фартыгина

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