UFC может вернуться в Россию при соблюдении российского законодательства

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о возможности возвращения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и других спортивных брендов в страну. Однако это возможно только при условии соблюдения ими российского законодательства. Об этом сообщает РИА «Спорт».

Ранее в России прошло три турнира UFC: два в Москве и один в Санкт-Петербурге. Дегтярев уточнил, что возвращение популярных брендов зависит от их готовности следовать правилам.

— Возвращение каких-то брендов, пусть и популярных, — это их дело. Но важно, на каких условиях они вернутся и как они будут соблюдать российское законодательство, — сказал министр во время правительственного часа в Госдуме, посвященного вопросам охраны здоровья школьников и развитию физической культуры.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кит Макконнелл призвал открывать российским спортсменам допуск к международным турнирам в нейтральном статусе.



Анастасия Фартыгина