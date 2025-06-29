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Туристический катамаран затонул у Владивостока после пожара

09:20, 29.06.2025
Туристический катамаран затонул у Владивостока после пожара
Фото: Рената Валеева

Туристический катамаран, который загорелся у берегов Владивостока, затонул, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

  • Пожар на судне произошел в акватории Владивостока, и к месту происшествия были направлены специальные службы.

Турфирма, владелец катамарана, сообщила, что на борту находились туристы, но никто не пострадал — все были успешно эвакуированы. В социальных сетях появились кадры с горящим катамараном, который находился у полуострова Шкота.

Анастасия Фартыгина

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