Иран продлил закрытие воздушного пространства на западе, юге и севере страны

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Иранские власти приняли решение продлить закрытие воздушного пространства на западе, юге и севере страны до 13.30 по московскому времени субботы. Об этом заявил официальный представитель министерства дорог и городского развития Ирана Маджид Ахаван, пишет РИА «Новости».

— В целях обеспечения безопасности полетов и уважаемых пассажиров, со ссылкой на информацию об авиасообщении объявляем, что авиаперелеты на севере, юге и западе страны отменены до 14.00 (13.30 мск) субботы, — приводит его слова агентство Nour News.

Это решение последовало за частичным открытием воздушного пространства республики ранее в среду, когда были разрешены международные и внутренние рейсы только в восточной части страны.



Ранее Россия и Иран возобновили авиасообщение.

Рената Валеева