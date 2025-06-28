В День молодежи Ринат Садыков вручил награды победителям грантовых конкурсов

Церемония прошла в экстрим-парке УРАМ в Казани

В экстрим-парке УРАМ в Казани министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков в День молодежи наградил благодарственными письмами ведомства победителей грантовых молодежных конкурсов. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

— Сегодня грантовые конкурсы — это не только возможность поддержать инициативу молодых людей, но и сделать процессы, связанные с поддержкой молодежных проектов, более прозрачными. Молодежь Татарстана ежегодно активно участвует во всех федеральных мероприятиях, и мы как министерство будем продолжать поддерживать все инициативы в будущем, — сказал Ринат Садыков.

Награды получили участники конкурса «Росмолодежь. Гранты — 1-й сезон» и всероссийского конкурса студенческих проектов «Твой ход».

С 14 февраля по 23 марта 2025 года на конкурс «Росмолодежь. Гранты — 1-й сезон» подали почти 20 тыс. заявок из всех регионов России. Эксперты отобрали боле 1,4 тыс. победителей, в числе которых 47 победителей из Татарстана. Они получили гранты на общую сумму 27 млн рублей.



Во всероссийском студенческом проекте «Твой ход» в финал прошли 37 татарстанцев, которые также получили денежные призы на реализацию своих инициатив.

Ранее сообщалось, что День молодежи пройдет в Казани 28 июня на двух площадках: в экстрим-парке «Урам» и в парке имени Горького. Певица Дора станет хедлайнером праздничного концерта.





Дарья Сайфиева