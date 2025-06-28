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Путин: Россия — это страна безграничных возможностей

15:20, 28.06.2025

В России будут делать все, чтобы люди убеждались в этом на практике, заявил президент страны

Путин: Россия — это страна безграничных возможностей
Фото: скриншот прямой трансляции с сайта ПМЭФ

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи и назвал Россию страной с безграничными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались.., — сказал российский лидер.

Он также призвал уделять особое внимание поддержке молодого поколения, так как от этого зависит, какой будет Россия в середине и второй половине XXI века.

Ранее глава государства принял участие в открытии новых молодежных центров в шести регионах.


Дарья Сайфиева

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