Путин: Россия — это страна безграничных возможностей

В России будут делать все, чтобы люди убеждались в этом на практике, заявил президент страны

Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи и назвал Россию страной с безграничными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались.., — сказал российский лидер.



Он также призвал уделять особое внимание поддержке молодого поколения, так как от этого зависит, какой будет Россия в середине и второй половине XXI века.

Ранее глава государства принял участие в открытии новых молодежных центров в шести регионах.





Дарья Сайфиева