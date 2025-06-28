Путин: Россия — это страна безграничных возможностей
В России будут делать все, чтобы люди убеждались в этом на практике, заявил президент страны
Президент России Владимир Путин поздравил россиян с Днем молодежи и назвал Россию страной с безграничными возможностями. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались.., — сказал российский лидер.
Он также призвал уделять особое внимание поддержке молодого поколения, так как от этого зависит, какой будет Россия в середине и второй половине XXI века.
Ранее глава государства принял участие в открытии новых молодежных центров в шести регионах.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.