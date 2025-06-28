Путин принял участие в открытии новых молодежных центров в шести регионах

Открытие приурочено к празднованию в России Дня молодежи

Президент России Владимир Путин по видеосвязи поучаствовал в церемонии открытия новых молодежных центров в шести регионах. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Новые центры начнут работу в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкессии и Херсонской области.

В центрах будут работать с юными творцами, молодежью исторических регионов, малых городов и сельских территорий, а также студенческих отрядов и других объединений. Там также будут оказывать психологическую помощь нуждающимся молодым людям.

Мероприятие приурочено к Дню молодежи в России, который отмечается 28 июня.

Ранее раис Татарстана поздравил молодых людей республики с праздником.

Дарья Сайфиева