За 15 лет число детей, пишущих для удовольствия, сократилось вдвое

В 2025 году только 26,6% респондентов в возрасте от 8 до 18 лет сказали, что им нравится писать в свободное время

Фото: Максим Платонов

В Великобритании только один из четырех детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет пишет в свободное время. Об этом говорится в новом исследовании Национального агентства по вопросам грамотности (National Literacy Trust). Исследование охватило почти 115 тыс. детей и стало крупнейшим в истории организации.

Доля детей, которые получают удовольствие от письма, снизилась почти на 50% за последние 15 лет. В 2025 году только 26,6% респондентов в возрасте от 8 до 18 лет сказали, что им нравится писать в свободное время. В 2010 году таких было почти вдвое больше. Число тех, кто пишет ежедневно, упало еще сильнее. Сейчас ежедневно что-либо пишут только 10,4% детей и подростков. Это на 61% меньше, чем в 2010 году.

Эксперты отмечают, что письмо занимает последнее место по результатам национальных оценок знаний, уступая даже математике. Падение интереса к письму напрямую связано со снижением успеваемости. Ранее наибольший интерес к письму проявляли дети в возрасте от 8 до 11 лет. Однако новое исследование показывает, что именно они теперь теряют интерес быстрее других. Девочки, которые раньше чаще писали, чем мальчики, тоже демонстрируют резкое снижение интереса. Мальчики и подростки остаются самыми пассивными в этом направлении.

Один из устойчивых трендов, который наблюдается все 15 лет исследований, касается детей из малообеспеченных семей. Те, кто получает бесплатное школьное питание, чаще других пишут для удовольствия. Таких — 31,1%, тогда как среди остальных — только 25%. Эти дети чаще пишут каждый день, используют разные форматы и считают письмо личным способом самовыражения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы исследования считают, что мотивация к письму возрастает, если ребенок сам выбирает тему, стиль, вдохновляется личным опытом и интересами. Особенно это актуально для младших школьников. Подростки, по мнению экспертов, также могут вовлечься в письмо, если оно связано с их жизнью и целями.

Важную роль играет и формат. Хотя бумага остается основным способом письма, дети, которые пишут реже, чаще выбирают цифровые форматы. Это могут быть тексты, связанные с музыкой, медиа, личными сообщениями: например, тексты песен, обзоры и сценарии. Эксперты считают, что признание этих форматов поможет вернуть интерес к письму.

Данные предыдущих исследований NLT показывают: если ребенок пишет ежедневно и получает от этого удовольствие, это улучшает его навыки письма, критическое мышление, уверенность в себе, креативность и общее самочувствие. Эксперты настаивают: необходимо учитывать интересы детей и давать им больше свободы в выборе тем. Это особенно важно в условиях растущей роли цифровых технологий и инструментов на базе ИИ, которые активно влияют на грамотность и обучение.

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Екатерина Петрова