Казанец предстанет перед судом после смерти рабочего в метро при падении блока

Рабочий скончался на стройке метро «10-й микрорайон»

Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Жителя Казани будут судить после смерти строителя, которого придавило бетонным блоком во время работ в метрополитене. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

На участке строительных работ станции метро «10-й микрорайон» на улице Фучика обвиняемый допустил отведение домкратов, удерживающих блок тоннельной отделки. В результате, он упал на 26-летнего рабочего. От травм молодой человек скончался на месте.

Против 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дарья Сайфиева