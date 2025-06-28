Казанец предстанет перед судом после смерти рабочего в метро при падении блока
Рабочий скончался на стройке метро «10-й микрорайон»
Жителя Казани будут судить после смерти строителя, которого придавило бетонным блоком во время работ в метрополитене. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.
На участке строительных работ станции метро «10-й микрорайон» на улице Фучика обвиняемый допустил отведение домкратов, удерживающих блок тоннельной отделки. В результате, он упал на 26-летнего рабочего. От травм молодой человек скончался на месте.
Против 33-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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