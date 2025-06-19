Ущерб от киберпреступлений в России за 5 месяцев превысил 81 млрд рублей

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Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов сообщил на ПМЭФ, что ущерб от IT-преступлений за первые пять месяцев 2025 года превысил 81 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС.

Несмотря на некоторое снижение количества преступлений в IT-сфере в начале года, Филиппов отметил, что тенденция к снижению прекратилась. За пять месяцев зарегистрировано более 308 тыс. преступлений, из которых более 189 тыс. — дистанционные кражи и мошенничество.

— У нас первые четыре месяца была тенденция к небольшому снижению, но, к сожалению, за пять месяцев у нас эта тенденция прекратилась, мы вышли на некое плато и теперь вот где-то посередине застряли, — заявил Филиппов.

По словам представителя МВД, правоохранительным органам удалось арестовать около 16 млрд рублей на счетах кибермошенников, тем самым предотвратив дальнейшее движение этих средств.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Филиппов подчеркнул, что для эффективной борьбы с киберпреступностью необходимо внедрение технологической защиты, защита персональных данных, активное информирование населения и профилактическая работа. Он также добавил, что успех этих мер зависит от соблюдения законов и предписаний, а также антифрод-систем, разработанных компаниями.

Прокуратура Татарстана предупредила о росте мошеннических схем, связанных с «инвестициями».

Рената Валеева