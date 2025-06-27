В Мамадышском районе Татарстана строится новый ФАП

В Мамадышском районе продолжается развитие инфраструктуры здравоохранения. На территории Среднекирменского сельского поселения идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта (ФАП), который будет обслуживать жителей сразу двух населенных пунктов — села Средние Кирмени и деревни Алан.

Ранее медицинское учреждение располагалось в одном здании с сельской администрацией, клубом и почтовым отделением. Теперь же для ФАПа возводится отдельное, специально спроектированное здание, оснащенное полным набором инженерных сетей и необходимым оборудованием для комфортного и эффективного приема пациентов.

На сегодняшний день строительные и монтажные работы идут по графику.

В первом полугодии 2025 года 24 тыс. пожилых жителей сельских районов Татарстана получили доступ к необходимой медицинской помощи благодаря национальному проекту «Семья».

Рената Валеева