План по доставке пожилых сельских жителей Татарстана в больницы выполнен на 68,6%

В первом полугодии 2025 года 24 тыс. пожилых жителей сельских районов Татарстана получили доступ к необходимой медицинской помощи благодаря национальному проекту «Семья». Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики, их доставили в районные больницы для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.

Доставка осуществляется на специализированном транспорте, приобретенном за счет средств федерального бюджета. Пожилых людей сопровождают специалисты комплексных центров социального обслуживания населения, обеспечивая комфортное и безопасное передвижение.

— Этот проект играет ключевую роль в повышении качества жизни пожилых людей и создании условий для активного долголетия, — подчеркнули в Минтруде.

За период с 2019 по 2024 год в рамках проекта было доставлено в медучреждения 327,2 тысячи татарстанцев. В текущем году планируется охватить медицинскими услугами около 35 тысяч граждан. На сегодняшний день план по доставке пожилых сельских жителей в районные больницы выполнен на 68,6%.

В этом году запланировано отремонтировать 226 объектов здравоохранения. На сегодняшний день уже отремонтированы 94 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Примечательно, что за последние полмесяца подрядчики завершили работы на 16 ФАПах.

Рената Валеева