В онкоцентре Набережных Челнов провели уникальную операцию, не отключая почку от кровотока

Фото: Максим Платонов

Врачи онкологического центра Набережных Челнов совершили прорыв в хирургическом лечении, проведя уникальную операцию по удалению опухоли почки у 77-летнего пациента, не отключая орган от кровотока. Об этом сообщила пресс-служба Набережночелнинского онкоцентра.

Особенность данного вмешательства заключается в том, что оно было выполнено без традиционного для подобных случаев временного прекращения кровоснабжения почки, что является критически важным для сохранения функции органа, особенно у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Пациент, пожилой возраст которого усугублялся серьезными проблемами с сердцем и избыточным весом, ранее считался бы высокорисковым для подобных операций. Однако благодаря применению передовой методики операция была проведена малоинвазивным способом — через два небольших прокола, что значительно снижает травматичность.

Как отметил заведующий онкоотделением Ленар Нигматуллин, основной целью метода является сохранение нормальной функции почки.

— Данный подход позволяет обеспечить непрерывное кровоснабжение и поступление кислорода в почку даже во время хирургического вмешательства, что минимизирует риски повреждения органа, — пояснил он.

В Республиканском клиническом онкологическом диспансере Татарстана впервые была выполнена лапароскопическая робот-ассистированная нефрэктомия — операция по удалению почки со злокачественной опухолью с использованием роботизированной системы.

Рената Валеева