Роскомнадзор включил в спецперечень 149 тыс. страниц блогеров

Роскомнадзор (РКН) включил в свой специальный перечень 149 тыс. персональных страниц в социальных сетях, имеющих более 10 тысяч подписчиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В настоящее время Роскомнадзор продолжает прием и обработку новых заявлений.

Напомним, 1 ноября 2024 года вступил в силу закон, который обязывает блогеров и владельцев каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков проходить обязательную регистрацию в Роскомнадзоре. Основная цель данного регулирования — контроль за размещением рекламных материалов и предложений о финансировании.

Согласно закону, блогеры, не прошедшие регистрацию, лишаются права размещать рекламу и данные с предложением о финансировании. Кроме того, другим пользователям не рекомендуется делать репосты из незарегистрированных каналов. Для зарегистрированных каналов и страниц предусмотрено требование об отображении данных о регистрации, включая уникальную ссылку на запись в реестре ведомства, непосредственно в описании канала.

Рената Валеева