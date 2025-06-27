Подмосковный «Витязь» исключен из КХЛ до сезона-2029/30

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» исключен из состава участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до сезона-2029/30 включительно. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба лиги по итогам заочного заседания совета директоров.

Ранее, во вторник, КХЛ уже объявляла о том, что «Витязь» не примет участия в чемпионате в сезоне-2025/26. Теперь же стало известно, что решение совета директоров распространяется на более длительный срок — клуб исключен из числа участников КХЛ с сезона-2025/26 по сезон-2029/30 включительно. Таким образом, команда пропустит как минимум пять чемпионатов подряд. В предстоящем сезоне-2024/25, который стартует осенью, в КХЛ сыграют 22 команды.

Помимо основного клуба, из состава участников Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2025/26 исключена и молодежная команда «Русские витязи».

Совет директоров КХЛ также принял решение присвоить статус неограниченно свободных агентов игрокам «Витязя» с 15 июля 2025 года. Это произойдет в случае, если до указанной даты спортивные права на хоккеистов не перейдут в порядке обмена к другому клубу. Данная мера позволит игрокам беспрепятственно продолжить карьеру в других командах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Хоккейный клуб «Витязь» был основан в 1996 году в городе Чехове. С момента основания Континентальной хоккейной лиги в 2008 году команда являлась ее бессменным участником. Изначально «Витязь» проводил домашние матчи в Чехове, затем с сезона-2013/14 переехал в Подольск, а с 2022 года выступал в Балашихе.

За время выступлений в КХЛ «Витязь» четыре раза выходил в плей-офф Кубка Гагарина, однако ни разу не смог выиграть ни одной серии. В завершившемся сезоне-2024/25 подмосковный клуб занял десятое место в Западной конференции и не сумел пробиться в плей-офф.

Рената Валеева