Подмосковный «Витязь» приостановил участие в чемпионате КХЛ сезона-2025/26

Фото: Динар Фатыхов

Подмосковный хоккейный клуб «Витязь» не примет участия в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2025/26. Об этом официально сообщила пресс-служба лиги.

— Хоккейный клуб «Витязь» уведомил КХЛ о приостановке участия команд КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) в чемпионатах КХЛ и МХЛ сезона-2025/26, — говорится в официальном заявлении.

В связи с этим решением в предстоящем сезоне КХЛ сыграют 22 команды. Совет директоров КХЛ в ближайшее время рассмотрит вопрос о внесении изменений в состав участников чемпионата. Правление КХЛ, в свою очередь, обсудит возможность перевода тольяттинской «Лады» из Восточной в Западную конференцию.

«Витязь», основанный в 1996 году в Чехове, является одним из старейших клубов КХЛ, участвуя в лиге с момента ее основания в 2008 году. С сезона-2013/14 команда проводила домашние матчи в Подольске, а последние два сезона, начиная с 2022 года, базировалась в Балашихе.

За свою историю в КХЛ «Витязь» четырежды выходил в плей-офф, однако ни разу не сумел преодолеть первый раунд Кубка Гагарина. В завершившемся сезоне-2024/25 подмосковный клуб занял десятое место в Западной конференции, не попав в зону плей-офф.

Рената Валеева