Путин — о встрече с Трампом: «С удовольствием будем ее готовить»

Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.

Он отметил, что налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами. Встреча с Трампом вполне возможна, и Путин готов ее устроить:

— С удовольствием будем ее готовить, — сказал он журналистам.

Лидер страны отметил, что солидарен с коллегой, что по итогам встречи необходимо выходить на новые рубежи сотрудничества.

25 июня Трамп заявил о своих намерениях провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить возможность завершения украинского конфликта.

Рената Валеева