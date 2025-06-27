Путин — о встрече с Трампом: «С удовольствием будем ее готовить»
Отношения между Россией и США начинают выравниваться, первые шаги сделаны, заявил президент России Владимир Путин по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске.
Он отметил, что налажены рабочие контакты между внешнеполитическими ведомствами и спецслужбами. Встреча с Трампом вполне возможна, и Путин готов ее устроить:
— С удовольствием будем ее готовить, — сказал он журналистам.
Лидер страны отметил, что солидарен с коллегой, что по итогам встречи необходимо выходить на новые рубежи сотрудничества.
25 июня Трамп заявил о своих намерениях провести телефонный разговор с Путиным, чтобы обсудить возможность завершения украинского конфликта.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.