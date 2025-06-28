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В Казанской компании «КАПО Авиа» сменилось руководство

15:43, 28.06.2025

Новым главой стал Сергей Кривенков

В Казанской компании «КАПО Авиа» сменилось руководство
Фото: Максим Платонов

На этой неделе в казанской авиационно-сервисной компании «КАПО Авиа» сменилось руководство. Событие вошло в бизнес-обзор «Реального времени».

В среду руководителем компании стал Сергей Кривенков вместо Николая Синицына, который не проработал в этой должности и года после того, как в прошлом августе сменил Михаила Боброва, управлявшего предприятием девять лет. О новом шефе известно, что это сын заслуженного машиностроителя РТ, начальника отдела входного контроля и отработки изделий Казанского авиазавода им. Горбунова Михаила Кривенкова.

Выручка компании за прошлый год выросла до 802 млн рублей, но предприятие понесло убытки в размере почти 90 млн.

Предприятие на рынке более двух десятков лет. Оно возникло в декабре 2001 года, когда из авиакомпании «КАПО им. С.П. Горбунова» было создано ЗАО «Авиакомпания «КАПО им. С.П. Горбунова» с базированием на аэродроме Борисоглебское.

В сентябре 2017 года компания сменила организационно-правовую форму, образовав акционерное общество. Сейчас она находится на территории международного аэропорта «Казань», где занимается техническим обслуживанием и ремонтом самолетов Ил-62М, Ил-76, Ил-80, Ту-214, Ан-26.

Елизавета Пуншева

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