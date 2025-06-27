Эксперт: ущерб от кибермошенничества в России достигает 1 млрд рублей в день

Фото: Динар Фатыхов

Ежедневный ущерб от мошенничества в киберпространстве в России достигает около 1 миллиарда рублей. Об этом сообщил член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ, эксперт в IT-сфере Игорь Ашманов, пишет «Российская газета».

Ашманов подчеркнул, что за последние четыре года наблюдается значительное увеличение глубины проникновения информационных технологий в повседневную жизнь граждан.

— Воруют, по разным данным, от полумиллиарда до миллиарда рублей в день. Это прямое следствие того, что сфера цифровизации представляет собой огромную непаханую поляну без всякого контроля, — заявил эксперт.

По его словам, бесконтрольное развитие цифровых сервисов создает широкие возможности для злоумышленников, что ведет к колоссальным финансовым потерям для населения и экономики

На актуальные методы взлома обратил внимание методолог АО «Кибериспытание» Сергей Балыбердин.



Рената Валеева