Россиянам рассказали о распространенных методах взлома мошенниками

Фото: Екатерина Петрова

С каждым днем цифровые технологии развиваются все стремительнее, однако вместе с ними набирают обороты и киберугрозы. Хакеры постоянно совершенствуют свои методы, становясь все более изощренными в своих попытках компрометации систем. Знание этих техник сегодня является критически важным для обеспечения безопасности как бизнеса, так и каждого пользователя. На актуальные методы взлома обратил внимание методолог АО «Кибериспытание» Сергей Балыбердин, пишут «Известия»

Эксперт особо выделил целевые атаки, которые отличаются высоким уровнем подготовки. Злоумышленники заранее регистрируют доменные имена, имитирующие корпоративные, тщательно изучают структуру организации, анализируют поведение сотрудников и даже пытаются внедряться в IT-отделы или команды аутсорсинговых компаний.

Балыбердин подчеркнул, что веб-приложения остаются наиболее уязвимой точкой входа для киберпреступников. По данным АО «Кибериспытание», именно они становятся причиной 52% всех инцидентов. Одной из главных причин такой уязвимости является использование устаревшего программного обеспечения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Широкое распространение получили и фишинговые атаки, которые начинаются с поддельных электронных писем. Почти 20% всех взломов происходит именно по этой схеме.

Особую опасность представляют собой атаки на цепочки поставок в разработке программного обеспечения. Как пояснил эксперт, если вредоносный код попадает даже в один компонент или библиотеку, он может распространиться на десятки компаний, использующих этот элемент в своих продуктах.

QR-коды стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, однако злоумышленники активно используют доверие людей к этим удобным инструментам в своих преступных схемах.

Рената Валеева