Госдума рассмотрит законопроект о передаче долгов за ЖКУ от УК к РСО

Фото: Дарья Пинегина

Члены Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволит действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО). Документ уже доступен в думской электронной базе, пишет РИА «Новости».



В настоящее время подобным правом обладают только вновь выбранные, отобранные или определенные управляющие организации. Авторы инициативы отмечают, что зачастую РСО выгоднее взыскивать с граждан долги за услуги ЖКХ напрямую, минуя УО.



Парламентарии подчеркивают, что накапливание просроченной задолженности населения приводит к сокращению объема средств, которые РСО должны направлять на проведение работ по ремонту и модернизации сетей. Это, в свою очередь, негативно сказывается на качестве предоставляемых коммунальных услуг и стабильности работы жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Реальное время / realnoevremya.ru

В документе особо уточняется, что концепцией законопроекта предусматривается именно право, а не обязанность. Передача права по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги станет возможной только в случаях согласия обеих сторон договора — УО и РСО.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в сроки оплаты ЖКУ. Согласно новому закону, последний срок внесения платы за ЖКУ переносится с 10 на 15-е число месяца.

Рената Валеева